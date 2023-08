ÉVÈNEMENT BIEN-ÊTRE 5 Rue de l’Ouillette Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée ÉVÈNEMENT BIEN-ÊTRE 5 Rue de l’Ouillette Fontenay-le-Comte, 16 septembre 2023, Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte,Vendée Evènement Bien Être prévu le samedi 16 septembre toute la journée..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

5 Rue de l’Ouillette à côté de la CPAM

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Well-Being event scheduled for all day Saturday, September 16. Acto sobre bienestar programado para el sábado 16 de septiembre, durante todo el día. Wellness-Event geplant für Samstag, den 16. September, den ganzen Tag. Mise à jour le 2023-08-18 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu 5 Rue de l'Ouillette Adresse 5 Rue de l'Ouillette à côté de la CPAM Ville Fontenay-le-Comte Departement Vendée Lieu Ville 5 Rue de l'Ouillette Fontenay-le-Comte latitude longitude 46.46449;-0.79245

5 Rue de l'Ouillette Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/