[Shopping] Noël Trendy /5 rue de l’Oranger Dieppe, 3 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

L’atelier Konu accueille « Noël Trendy », un marché d’artistes où vous retrouverez des cadeaux de Noël branchés : tableaux, des sculptures ou encore des bijoux à mettre au pied du sapin !.

Vendredi 2023-12-09 fin : 2023-12-31 . .

/5 rue de l’Oranger Atelier Konu

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Atelier Konu hosts « Noël Trendy », an artists’ market where you’ll find trendy Christmas gifts: paintings, sculptures and jewelry to put at the foot of the tree!

Atelier Konu organiza « Noël Trendy », un mercadillo de artistas en el que podrá encontrar regalos navideños a la última: pinturas, esculturas y joyas para poner debajo del árbol

Im Atelier Konu findet « Noël Trendy » statt, ein Künstlermarkt, auf dem Sie trendige Weihnachtsgeschenke finden: Gemälde, Skulpturen oder auch Schmuck, den Sie unter den Baum legen können!

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie