BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES ADOS 5 rue de l’hotel de ville Luçon, 14 octobre 2023, Luçon.

Luçon,Vendée

Bourse aux vêtements adultes et ados pour la saison automne/hiver. Organisée par Les Z’occas de Fripouilles.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 16:00:00. .

5 rue de l’hotel de ville Salle des fêtes

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



Clothing exchange for adults and teenagers for the fall/winter season. Organized by Les Z’occas de Fripouilles

Feria de ropa para adultos y adolescentes para la temporada otoño/invierno. Organizado por Les Z’occas de Fripouilles

Kleiderbörse für Erwachsene und Jugendliche für die Herbst-/Wintersaison. Organisiert von Les Z’occas de Fripouilles

Mise à jour le 2023-09-27 par Vendée Expansion