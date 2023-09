BOURSE AUX VÊTEMENTS 0 À 16 ANS 5 rue de l’hotel de ville Luçon, 30 septembre 2023, Luçon.

Luçon,Vendée

Bourse aux vêtements enfants et ados, de 0 à 16 ans..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 16:00:00. .

5 rue de l’hotel de ville Salle des fêtes

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



Children’s and teenagers’ clothes market, from 0 to 16 years old.

Mercado de ropa infantil y juvenil, de 0 a 16 años.

Börse für Kinder- und Jugendkleidung, von 0 bis 16 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-27 par Vendée Expansion