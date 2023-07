APÉRO JAZZ 5 rue de l’Hôpital Hussigny-Godbrange, 20 août 2023, Hussigny-Godbrange.

Hussigny-Godbrange,Meurthe-et-Moselle

Apéro-jazz de lancement du festival « Jazz en sol mineur » avec la présence du Big Band d’Amnéville.. Tout public

Dimanche 2023-08-20 11:00:00 fin : 2023-08-20 11:00:00. 0 EUR.

5 rue de l’Hôpital Salle des fêtes Louis Aragon

Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Apéro-jazz to launch the « Jazz en sol mineur » festival, with the Big Band d’Amnéville.

Apéro-jazz para inaugurar el festival « Jazz en sol mineur », con la Big Band d’Amnéville.

Apéro-Jazz zum Auftakt des Festivals « Jazz in g-Moll » mit der Big Band von Amnéville.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT DU GRAND LONGWY