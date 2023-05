Découverte de la synagogue de Thann 5 rue de l’Etang, 1 juillet 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Le visiteur peut admirer la belle façade et découvrir l’intérieur de cet édifice de style néo-byzantin..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-31

5 rue de l’Etang

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



The visitor can admire the beautiful facade and discover the interior of this building of neo-Byzantine style.

El visitante puede admirar la hermosa fachada y descubrir el interior de este edificio de estilo neobizantino.

Der Besucher kann die schöne Fassade bewundern und das Innere dieses Gebäudes im neobyzantinischen Stil erkunden.

