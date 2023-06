GRAND EST’IVAL – CONCERT COMMUN 5 rue de l’église Quincy-Landzécourt, 9 juillet 2023, Quincy-Landzécourt.

Quincy-Landzécourt,Meuse

Le dimanche 9 juillet sera placé sous le signe de la musique dans le Pays de Montmédy !

Plusieurs ensembles musicaux se produiront dans divers lieux de patrimoine du territoire.

Au programme de l’après-midi, 2 petits concerts suivis d’un spectacle réunissant Voix de Stras et Parlement de musique.

à 19h à l’Eglise de Quincy-Landzécourt : concert commun aux deux ensembles.

Concerts gratuits, dans la limite des places disponibles.

Durée : 1h30

Pour tout renseignement, 07.86.89.31.42.

Cette opération est soutenue par la Communauté de Communes du Pays de Montmédy, dans le cadre de sa programmation culturelle 2023.. Tout public

Dimanche 2023-07-09 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-09 . 0 EUR.

5 rue de l’église église Saint-Martin

Quincy-Landzécourt 55600 Meuse Grand Est



Sunday July 9 will be all about music in the Pays de Montmédy!

Several musical ensembles will be performing at various heritage sites around the region.

The afternoon program includes 2 short concerts, followed by a show featuring Voix de Stras and Parlement de musique.

7pm at the Quincy-Landzécourt church: joint concert by the two ensembles.

Free concerts, subject to availability.

Duration: 1h30

For further information, call 07.86.89.31.42.

This operation is supported by the Communauté de Communes du Pays de Montmédy, as part of its 2023 cultural program.

El domingo 9 de julio, la región de Montmédy se viste de música

Varias formaciones musicales actuarán en diversos lugares patrimoniales de la región.

El programa de la tarde incluye 2 conciertos breves seguidos de un espectáculo con Voix de Stras y Parlement de musique.

a las 19:00 h en la iglesia de Quincy-Landzécourt: concierto conjunto de los dos conjuntos.

Conciertos gratuitos, sujetos a disponibilidad.

Duración: 1h30

Para más información, llame al 07.86.89.31.42.

Este evento cuenta con el apoyo de la Communauté de Communes du Pays de Montmédy, dentro de su programa cultural 2023.

Der Sonntag, der 9. Juli, steht im Pays de Montmédy ganz im Zeichen der Musik!

Mehrere Musikensembles werden an verschiedenen Orten des kulturellen Erbes der Region auftreten.

Am Nachmittag stehen zwei kleine Konzerte auf dem Programm, gefolgt von einer Aufführung, die Voix de Stras und Parlement de musique vereint.

um 19 Uhr in der Kirche von Quincy-Landzécourt: gemeinsames Konzert der beiden Ensembles.

Kostenlose Konzerte, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Dauer: 1,5 Stunden

Für weitere Informationen: 07.86.89.31.42.

Diese Aktion wird von der Communauté de Communes du Pays de Montmédy im Rahmen ihres Kulturprogramms 2023 unterstützt.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY