Marché de Noël de Didenheim 5 rue de l’Eglise Brunstatt-Didenheim, 18 novembre 2023, Brunstatt-Didenheim.

Brunstatt-Didenheim,Haut-Rhin

Le samedi 19 novembre 2022 de 14:00 à 19:00

Le dimanche 20 novembre 2022 de 10:00 à 17:00.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 19:00:00. 0 EUR.

5 rue de l’Eglise

Brunstatt-Didenheim 68350 Haut-Rhin Grand Est



Saturday, November 19, 2022 from 14:00 to 19:00

Sunday, November 20, 2022 from 10:00 to 17:00

Sábado 19 de noviembre de 2022 de 14:00 a 19:00

Domingo 20 de noviembre de 2022 de 10:00 a 17:00

Am Samstag, den 19. November 2022 von 14:00 bis 19:00 Uhr

Am Sonntag, den 20. November 2022 von 10:00 bis 17:00 Uhr

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région