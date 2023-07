Promenade libre dans le parc du château d’Hermaville 5 rue de l’église – 62690 Hermaville Hermaville, 16 septembre 2023, Hermaville.

Le château est situé au coeur de 23 hectares de près et de bois; une partie de ce parc (environ 4 hectares) est classée. Il se compose de vastes pelouses plantées d’arbres magnifiques : hêtres majestueux, cèdres, 2 gigantesques séquoias, de beaux pins laricio et un immense et rare tulipier. Deux étangs ont été créés à partir de 1990.

Plusieurs milliers d’arbres et buissons ont été plantés pour reboiser, améliorer les perspectives et créer en même temps un biotope favorable à la faune.

L’ancien potager, entouré de grands murs en pierre blanche, est en partie laissé aux lapins !

A côté, l’Orangerie date du XIXème siècle et elle est également classée.

Peu de fleurs mais la promenade dans ce beau parc est bucolique et apaisante.

Promenade libre dans le parc classé (très beaux arbres) du château d'Hermaville (ISMH), Le château actuel a été construit en 1775 par Maurice Quarré du Repaire dans un style Louis XVI sobre. Les frontons et ornements ajoutés au XIXème au-dessus des fenêtres ont adouci l'aspect dépouillé des façades en pierre. Petit parking sur la place de l'église

