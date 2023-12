20 ans ça se fête : Spectacle « Sur le dos d’une souris » (1-3 ans) 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère, 1 décembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Sur son tapis, en compagnie de la petite souris, Cécile Bergame nous donne à entendre chants et petites narrations pour dire avec douceur ce qui va et ce qui vient.



Pour les 1-3 ans / Sur inscription au 04 75 71 83 44.

5, rue de l’Ecole Médiathèque

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On her carpet, in the company of the little mouse, Cécile Bergame lets us hear songs and short stories that gently express what comes and goes.



Ages 1-3 / Registration 04 75 71 83 44

Sobre su alfombra, en compañía del ratoncito, Cécile Bergame nos hace escuchar canciones y pequeñas historias que expresan suavemente lo que viene y lo que se va.



Para niños de 1 a 3 años / Inscripción en el 04 75 71 83 44

Auf ihrem Teppich, in Begleitung der kleinen Maus, bringt Cécile Bergame uns Lieder und kleine Erzählungen zu Gehör, um auf sanfte Weise zu sagen, was geht und was kommt.



Für 1-3-Jährige / Nach Anmeldung unter 04 75 71 83 44

