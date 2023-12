20 ans ça se fête : Journée festive à la Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère, 1 décembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Dès 10h, rejoignez-nous pour une journée festive ! Des ateliers de création et des jeux adaptés à tous les âges vous seront proposés, avant le moment tant attendu du tirage de la tombola et de la remise des prix du Concours de dessin..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

5, rue de l’Ecole Médiathèque

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From 10am, join us for a festive day! Creative workshops and games for all ages will be on offer, before the long-awaited drawing of the tombola and presentation of the drawing competition prizes.

A partir de las 10 de la mañana, únase a nosotros en una jornada festiva Se ofrecerán talleres creativos y juegos para todas las edades, antes del esperado sorteo de los premios de la tómbola y del concurso de dibujo.

Ab 10 Uhr können Sie sich mit uns auf einen festlichen Tag freuen! Es werden kreative Workshops und Spiele für alle Altersgruppen angeboten, bevor der lang ersehnte Moment der Ziehung der Tombola und der Preisverleihung des Malwettbewerbs kommt.

