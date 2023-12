20 ans ça se fête : Lectures musicales « Surprises » 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère, 1 décembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Lectures musicales par l’équipe de la médiathèque



Pour célébrer l’anniversaire de la médiathèque comme il se doit, goûtez donc à notre millefeuille littéraire et musical, plaisir assuré !



Tout public – Durée : 1h – Sur inscription.

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 19:00:00

5, rue de l'Ecole Médiathèque

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Musical readings by the media library team



To celebrate the media library?s anniversary in style, enjoy our literary and musical millefeuille, guaranteed to please!



All audiences ? Duration: 1 hour ? With registration

Lecturas musicales a cargo del equipo de la mediateca



Para celebrar el aniversario de la biblioteca por todo lo alto, pruebe nuestro milhojas literario y musical, ¡seguro que le encantará!



Para todos los públicos ? Duración: 1 hora ? Inscripción obligatoria

Musikalische Lesungen durch das Team der Mediathek



Um den Geburtstag der Mediathek gebührend zu feiern, probieren Sie unser literarisches und musikalisches Millefeuille, ein garantiertes Vergnügen!



Für alle Altersgruppen ? Dauer: 1 Stunde ? Auf Anmeldung

