20 ans ça se fête : Atelier Bookinoscope par Grégory di Zazzo (tout public) 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère, 1 décembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Atelier par Grégory Di Zazzo



Changer de tête n’a jamais été aussi facile qu’avec la technique du Bookface: un livre, un appareil photo, la bonne prise de vue et le tour est joué !



Tout public – Durée : 2h – Sur inscription.

2023-12-06 14:30:00 fin : 2023-12-06 16:30:00. .

5, rue de l’Ecole Médiathèque

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop by Grégory Di Zazzo



Changing your head has never been easier than with the Bookface technique: a book, a camera, the right shot and that’s it!



General public ? Length: 2 hours ? Registration required

Taller de Grégory Di Zazzo



Cambiar de cabeza nunca ha sido tan fácil como con la técnica Bookface: un libro, una cámara, el plano adecuado y ¡listo!



Abierto al público en general ? Duración: 2 horas ? Inscripción obligatoria

Workshop von Grégory Di Zazzo



Ein Buch, eine Kamera, die richtige Aufnahme und fertig!



Für alle Altersgruppen ? Dauer: 2 Stunden ? Nach Anmeldung

