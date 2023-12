20 ans ça se fête : Atelier Lightpainting par Grégory di Zazzo (tout public) 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère, 1 décembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Atelier par Grégory Di Zazzo



Jouez avec la lumière ! Venez découvrir la technique du light painting ou comment écrire et dessiner avec des sources lumineuses le temps d’une photo.



Tout public – Durée : 1h15 – Sur inscription..

2023-12-06 18:15:00 fin : 2023-12-06 19:30:00. .

5, rue de l’Ecole Médiathèque

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop by Grégory Di Zazzo



Play with light! Discover the technique of light painting, or how to write and draw with light sources for the duration of a photo.



Open to all ? Duration: 1h15 ? Registration required.

Taller de Grégory Di Zazzo



¡Juegue con la luz! Venga a descubrir la técnica del light painting, o cómo escribir y dibujar con fuentes de luz durante una fotografía.



Abierto a todos ? Duración: 1h15 ? Inscripción obligatoria.

Workshop von Grégory Di Zazzo



Spielen Sie mit dem Licht! Entdecken Sie die Technik des Light Painting oder wie man mit Lichtquellen für die Dauer eines Fotos schreiben und zeichnen kann.



Für alle Altersgruppen ? Dauer: 1 Stunde 15 Minuten ? Nach Anmeldung.

