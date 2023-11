20 ans ça se fête : Atelier créatif « lutins de Noël » par Marie Jo Besse (dès 6 ans) 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère, 1 décembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

En décembre, le Père Noël est toujours à l’honneur. Mais si, pour une fois, on mettait en lumière ses lutins ?

Venez donc apprendre à réaliser facilement ces petits personnages malicieux qui viendront enrichir de leur présence votre décoration de Noël..

2023-12-02 09:30:00 fin : 2023-12-02 10:15:00. .

5, rue de l’Ecole Médiathèque

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In December, Santa Claus is always in the spotlight. But what if, for once, we put the spotlight on his elves?

Come and learn how to make these mischievous little characters that will enrich your Christmas decorations.

En diciembre, Papá Noel es siempre el centro de atención. ¿Y si, por una vez, el protagonismo recayera en sus duendes?

Ven y aprende a hacer estos traviesos personajes que darán un toque especial a tu decoración navideña.

Im Dezember steht der Weihnachtsmann immer im Mittelpunkt. Aber wie wäre es, wenn wir einmal seine Wichtel ins Rampenlicht stellen würden?

Lernen Sie, wie Sie diese kleinen, schelmischen Figuren, die Ihre Weihnachtsdekoration bereichern werden, ganz einfach herstellen können.

Mise à jour le 2023-11-28 par Valence Romans Tourisme