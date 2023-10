Salon d’écoute : Expérience sonore par la Cie Iréal (tout public) 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère, 24 novembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Pour le 10e anniversaire du festival La Cour des contes, on vous invite à vivre le conte sous une forme nouvelle !

Venez vous installer confortablement, un casque sur les oreilles pour une expérience sonore inoubliable !.

2023-11-24 fin : 2023-11-30 . .

5, rue de l’Ecole Médiathèque

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the 10th anniversary of the La Cour des contes festival, we invite you to experience storytelling in a whole new way!

Make yourself comfortable with headphones on for an unforgettable sound experience!

Con motivo del 10º aniversario del festival La Cour des contes, le invitamos a vivir una nueva experiencia de narración

Póngase cómodo con los auriculares puestos para vivir una experiencia sonora inolvidable

Zum 10. Geburtstag des Festivals La Cour des contes lädt man Sie ein, das Märchen in einer neuen Form zu erleben!

Machen Sie es sich mit Kopfhörern auf den Ohren gemütlich und genießen Sie ein unvergessliches Klangerlebnis!

