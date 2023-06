Lecture Buissonière à la Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère, 7 juillet 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

La médiathèque organise une animation intitulée « Lecture buissonnière » vendredi 07 juillet à 18h



Lectures, jeux et autres surprises seront au programme de cette déambulation qui se clôturera par un pique-nique partagé..

2023-07-07 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

5, rue de l’Ecole Médiathèque

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The media library organizes an event entitled « Lecture buissonnière » on Friday, July 07 at 6 p.m



Readings, games and other surprises will be on the program for this stroll which will end with a shared picnic.

La biblioteca multimedia organiza un acto titulado « Lecture buissonnière » el viernes 7 de julio a las 18.00 horas



Lecturas, juegos y otras sorpresas formarán parte del programa de este paseo, que terminará con un picnic compartido.

Die Mediathek organisiert eine Veranstaltung mit dem Titel « Lecture buissonnière » am Freitag, den 07. Juli um 18 Uhr



Lesungen, Spiele und andere Überraschungen stehen auf dem Programm dieser Wanderung, die mit einem gemeinsamen Picknick endet.

Mise à jour le 2023-06-09 par Valence Romans Tourisme