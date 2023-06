Découverte et participation au jeu de boule de fort 5, rue de l’Aubrière 49100 ANGERS Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Découverte et participation au jeu de boule de fort 5, rue de l’Aubrière 49100 ANGERS Angers, 16 septembre 2023, Angers. Découverte et participation au jeu de boule de fort 16 et 17 septembre 5, rue de l’Aubrière 49100 ANGERS Entrée libre Découverte de la boule de fort et son histoire.

Démonstration par des joueurs confirmés.

Participation par les visiteurs au lancer de boule et à l’approche du jeu. 5, rue de l’Aubrière 49100 ANGERS 5, rue de l’Aubrière 49100 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0688156532 Cercle Notre-Dame – Pratique de la boule de fort, jeu spécifiquement ligérien Centre ville – parking à proximité – arrêt tram « Hôtel de ville » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

