EXPOSITION – AÏDA PATRICIA SCHWEITZER 5 rue de l’Arsenal Metz, 30 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

« En moi brûle le feu de tous les mystères ». Tout public

Vendredi 2023-11-30 fin : 2024-01-26 . 0 EUR.

5 rue de l’Arsenal GALERIE DES JOURS DE LUNE

Metz 57000 Moselle Grand Est



« In me burns the fire of all mysteries »

« En mí arde el fuego de todos los misterios »

« In mir brennt das Feuer aller Geheimnisse »

