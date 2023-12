Loto 5 Rue de l’Ancien Château Saint-Pardoux-le-Lac, 1 décembre 2023, Saint-Pardoux-le-Lac.

Saint-Pardoux-le-Lac,Haute-Vienne

Venez vous divertir et peut-être remporter l’un des nombreux bons d’achat mis en jeu par l’association Téléthon Destin. Les enfants ne sont pas en reste puisqu’une partie leur est réservée et le Père Noël viendra leur rendre visite..

5 Rue de l’Ancien Château Salle des fêtes

Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy yourself, and maybe win one of the many vouchers on offer from the Téléthon Destin association. There’s also a children’s section, with a visit from Santa Claus.

Venga y diviértase, y quizás gane uno de los muchos vales que ofrece la asociación Téléthon Destin. También habrá una sección infantil, con la visita de Papá Noel.

Kommen Sie, um sich zu amüsieren und vielleicht einen der zahlreichen Gutscheine zu gewinnen, die von der Vereinigung Téléthon Destin ausgespielt werden. Auch die Kinder kommen nicht zu kurz, da ein Teil für sie reserviert ist und der Weihnachtsmann ihnen einen Besuch abstatten wird.

