Pot-au-feu au profit du Téléthon 5 Rue de l’An 2000 Fomperron, 2 décembre 2023, Fomperron.

Fomperron,Deux-Sèvres

Menu :

Apéro – Soupe – Pot au feu (dont légumes bio de Parenthèse au jardin) – Crêpes – Café et vin compris

Tarifs : 15 € adultes – 6 € moins de 12 ans (à régler sur place à l’entrée) (amener ASSIETTE ET COUVERTS)

Réservations : (heures repas) Yann 06 42 32 76 88 – Florence 06 73 94 26 08 – Evelyne 06 79 95 19 92

Et aussi :

Tombola : panier de légumes bio à peser fournis par Parenthèse au jardin (CSC des Forges)

Vente potirons, butternuts etc au profit du Téléthon

Collecte de piles usagées

Urne sur place pour les dons.

5 Rue de l’An 2000 Salle des fêtes de FOMPERRON

Fomperron 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Menu :

Aperitif – Soup – Pot au feu (including organic vegetables from Parenthèse au jardin) – Pancakes – Coffee and wine included

Prices: 15 ? adults – 6 ? under 12s (to be paid on site at the entrance) (bring ASSIETTE AND COUVERTS)

Reservations: (meal times) Yann 06 42 32 76 88 – Florence 06 73 94 26 08 – Evelyne 06 79 95 19 92

And also :

Tombola: basket of organic vegetables to weigh supplied by Parenthèse au jardin (CSC des Forges)

Sale of pumpkins, butternuts etc. for the benefit of the Telethon

Collection of used batteries

Urn for donations on site

Menú :

Aperitivo – Sopa – Pot au feu (incluye verduras ecológicas de Parenthèse au jardin) – Tortitas – Café y vino incluidos

Precios: 15? adultos – 6? menores de 12 años (a pagar in situ a la entrada) (traer ASISTENTE Y COUVERTS)

Reservas: (horarios de comidas) Yann 06 42 32 76 88 – Florence 06 73 94 26 08 – Evelyne 06 79 95 19 92

Y también :

Sorteo: cesta de verduras ecológicas para pesar, proporcionada por Parenthèse au jardin (CSC des Forges)

Venta de calabazas, nueces, etc. a beneficio del Teletón

Recogida de pilas usadas

Urna in situ para donaciones

Menü:

Aperitif – Suppe – Pot au feu (darunter Biogemüse aus Parenthèse au jardin) – Crêpes – Kaffee und Wein inbegriffen

Preise: 15 ? Erwachsene – 6 ? unter 12 Jahren (vor Ort am Eingang zu bezahlen) (ASSIETTE UND ABDECKUNGEN mitbringen)

Reservierungen: (Essenszeiten) Yann 06 42 32 76 88 – Florence 06 73 94 26 08 – Evelyne 06 79 95 19 92

Außerdem enthalten:

Tombola: Korb mit Biogemüse zum Abwiegen, geliefert von Parenthèse au jardin (CSC des Forges)

Verkauf von Kürbissen, Butternuts etc. zugunsten des Telethon

Sammlung von gebrauchten Batterien

Urne vor Ort für Spenden

