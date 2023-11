Atelier créatif : guirlandes et suspensions de Noël 5 rue de l’amitié Castelmoron-d’Albret, 25 novembre 2023, Castelmoron-d'Albret.

Castelmoron-d’Albret,Gironde

Christine vous invite petits et grands à venir créer vos guirlandes et suspensions de Noël. Atelier à partir de 5 ans..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

5 rue de l’amitié Mairie

Castelmoron-d’Albret 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christine invites you, young and old, to come and create your own Christmas garlands and hanging baskets. Workshop for ages 5 and up.

Christine te invita, pequeño y grande, a venir y crear tus propias guirnaldas navideñas y luces colgantes. A partir de 5 años.

Christine lädt Groß und Klein dazu ein, ihre Weihnachtsgirlanden und Hängeleuchten zu gestalten. Workshop ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT de l’Entre-deux-Mers