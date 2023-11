Atelier créatif : cartes et photophores 5 rue de l’amitié Castelmoron-d’Albret, 18 novembre 2023, Castelmoron-d'Albret.

Castelmoron-d’Albret,Gironde

Entrez dans l’ambiance de Noël grâce à cet atelier pour enfants et adultes de créations de cartes et photophores de Noël.

À partir de 5 ans..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

5 rue de l’amitié Mairie

Castelmoron-d’Albret 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Get into the Christmas spirit with this workshop for children and adults to create Christmas cards and candle holders.

Ages 5 and up.

Entra en el espíritu navideño con este taller para niños y adultos para crear tarjetas de Navidad y portavelas.

A partir de 5 años.

Kommen Sie in Weihnachtsstimmung mit diesem Workshop für Kinder und Erwachsene, in dem Sie Weihnachtskarten und Windlichter gestalten.

Ab 5 Jahren.

