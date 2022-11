Bo’bal d’équinòx 5 rue de l’Airette, Aubenas (07)

Bo’bal d’équinòx 5 rue de l’Airette, Aubenas (07), 25 mars 2023, . Bo’bal d’équinòx Samedi 25 mars 2023, 20h30 5 rue de l’Airette, Aubenas (07)

6€-10€-15€

avec Les Zéoles 5 rue de l’Airette, Aubenas (07) 5 rue de l’Airette, 07200 Aubenas, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39280 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Les Zéoles source : événement Bo’bal d’équinòx publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00

2023-03-26T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu 5 rue de l'Airette, Aubenas (07) Adresse 5 rue de l'Airette, 07200 Aubenas, France Age maximum 110 lieuville 5 rue de l'Airette, Aubenas (07)

5 rue de l'Airette, Aubenas (07) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//