Parenthèse Vigneronne : la Biodynamie et l’expression sur le Grand Cru Kaefferkopf 5 rue de l’Aigle Ammerschwihr, 2 janvier 2023, Ammerschwihr.

Ammerschwihr Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-02

fin : 2023-12-31

Offrez-vous une parenthèse vigneronne : découvrez la richesse et les terroirs de la cave Jean-Baptiste ADAM lors d’une dégustation originale et privilégiée..

Venez découvrir la cave de Jean-Baptiste Adam et rencontrer ce vigneron passionné !

Initiez-vous à la biodynamie, cette méthode naturelle influencée et rythmée par les courants terrestres et cosmiques.

Elle consiste à renforcer la vitalité et la resistance des plantes en améliorant les échanges naturels entre le sol et les racines entre le ciel et la feuille.

Découvrez et initiez vous, point par point, à la biodynamie en viticulture et appréciez en l’expression sur le Grand Cru Kaefferkopf, au travers d’une dégustation comparative proposée par la maison Jean-Baptiste ADAM. Venez partager un moment convivial et privilégié avec le vigneron.

Sur réservation.

5 rue de l’Aigle

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



