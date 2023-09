Amassa Festival 5 rue de l’abbé Duplech Sauveterre-de-Béarn, 23 septembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

C’est ensemble, Amassa en occitan, que l’équipe de la Légende souhaite célébrer le 5è anniversaire de son restaurant. De minuit au crépuscule, vous êtes invité à un festival de musiques et de saveurs en compagnie des partenaires locaux qui fournissent les bons produits de vos assiettes. Régalez vous au marché fermier de 15h à 19h, dégustez les pinchos au déjeuner, ou le soir venu , succombez aux pizzas colorées de Pichette ou aux kebabs à l’agneau de la ferme Sahouret cuit en barbecue. Ambiance musicale et conviviale assurée..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 22:00:00. .

5 rue de l’abbé Duplech Restaurant La Légende

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Together, Amassa in Occitan, the team at La Légende are celebrating the 5th anniversary of their restaurant. From midnight to dusk, you’re invited to a festival of music and flavours in the company of the local partners who supply the delicious produce for your plates. Feast on the farmer’s market from 3pm to 7pm, try the pinchos for lunch, or in the evening, succumb to the colourful pizzas from Pichette or the kebabs with barbecued lamb from the Sahouret farm. A friendly, musical atmosphere is guaranteed.

Juntos, Amassa en occitano, el equipo de La Légende celebra el 5º aniversario de su restaurante. Desde medianoche hasta el anochecer, le invitamos a un festival de música y sabores en compañía de los socios locales que suministran los deliciosos productos para sus platos. Deléitese con el mercado del agricultor de 15:00 a 19:00, pruebe los pinchos al mediodía o, por la noche, sucumba a las coloridas pizzas de Pichette o a las brochetas con cordero a la brasa de la granja de Sahouret. El ambiente agradable y musical está garantizado.

Gemeinsam, Amassa auf Okzitanisch, möchte das Team von La Légende den fünften Geburtstag seines Restaurants feiern. Von Mitternacht bis zur Abenddämmerung sind Sie zu einem Festival der Musik und der Geschmäcker eingeladen, gemeinsam mit den lokalen Partnern, die die guten Produkte für Ihre Teller liefern. Schlemmen Sie von 15 bis 19 Uhr auf dem Bauernmarkt, genießen Sie die Pinchos zum Mittagessen oder am Abend die farbenfrohen Pizzen von Pichette oder die Kebabs mit Lammfleisch von der Sahouret-Farm, das im Barbecue gegart wird. Musikalische und gesellige Atmosphäre garantiert.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Béarn des Gaves