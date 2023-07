Exposition – Ôde à la nature en 8 propositions d’artistes 5 Rue de la Tour Le Tréport, 13 juillet 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Exposition : Ode à la nature en 8 propositions d’artistes – Sculptures, peintures et gravures..

Vendredi 2023-07-13 10:30:00 fin : 2023-08-27 12:30:00. .

5 Rue de la Tour Galerie Résonances

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Exhibition: Ode to nature in 8 artists’ proposals – Sculptures, paintings and prints.

Exposición: Oda a la naturaleza en las propuestas de 8 artistas – Esculturas, pinturas y grabados.

Ausstellung: Ode an die Natur in 8 Künstlervorschlägen – Skulpturen, Gemälde und Drucke.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche