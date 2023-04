Exposition – O DEMEURE – Verre et peinture 5 Rue de la Tour Le Tréport Catégories d’Évènement: Le Tréport

Exposition – O DEMEURE – Verre et peinture 5 Rue de la Tour, 7 avril 2023, Le Tréport. Exposition :Verre et peinture de Lysiane Lecuyer et Jean-Claude Ourdouillie.

Samedi 2023-04-07 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-08 12:30:00.

5 Rue de la Tour Galerie Résonances

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Exhibition :Glass and painting by Lysiane Lecuyer and Jean-Claude Ourdouillie Exposición :Vidrio y pintura de Lysiane Lecuyer y Jean-Claude Ourdouillie Ausstellung :Glas und Malerei von Lysiane Lecuyer und Jean-Claude Ourdouillie Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

