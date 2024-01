Arkham – Concert Rock 5 Rue de la Réunion Brest, vendredi 22 mars 2024.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 22:00:00

fin : 2024-03-22

Depuis plus de 12 ans, Arkham évolue dans l’environnement blues & rock, influencé par la mouvance texane (ZZtop), des styles « locomotive rock » des années 70 (Jeff Beck) et de leurs successeurs (Gary Moore, John Mayor, SRV, etc). Arkham s’est progressivement enrichi de styles nouveaux toujours dans l’esprit rock/blues fidèle aux racines du groupe.

.

5 Rue de la Réunion La Raskette

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-29 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole