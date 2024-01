Paul Cowley- Concert Blues 5 Rue de la Réunion Brest, vendredi 22 mars 2024.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 22:00:00

fin : 2024-03-22

Sur une carte du paysage acoustique, la musique de Paul Cowley se situerait quelque part entre le country blues, le folk et l’Americana, le point de départ étant probablement le country blues. Musicien, compositeur, interprète, Paul est un artiste indépendant. Le parcours musical de Paul a commencé il y a plus de vingt ans, lorsqu’une vieille guitare Yamaha à cordes d’acier lui a été offerte, ce qui a déclenché une passion durable pour la guitare acoustique, le country blues et les musiques apparentées. Cette passion se poursuit ! Il tourne toute l’année en France, en Belgique et régulièrement au Royaume-Uni, son pays d’origine. Il a sorti trois albums en France, dont « JUST WHAT I KNOW » en 2020 dans le Top20 des albums de blues acoustique de la dernière décennie. En 2021, Paul célébra vingt ans d’une aventure musicale et la sortie du nouvel album « LONG TIME COMIN » qui comprend sept originaux et cinq interprétations de chansons bien choisies de John Hurt, Blind Boy Fuller, Ray Charles, Willie McTell et Charlie Patton.

.

5 Rue de la Réunion La Raskette

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-29 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole