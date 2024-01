Anton Beckman – Concert Rock 5 Rue de la Réunion Brest, vendredi 15 mars 2024.

Début : 2024-03-15 22:00:00

fin : 2024-03-15

Avec son set où domine le groove et avec de forts accents blues et heavy rock, l’influence des Black Keys, des Eagles Of Death Metal ou encore d’Airbourne ou La Poison ne fait que peu de mystère. Après le Covid, sur les bases de ce qu’il avait réalisé avec son groupe We Were Cheerleaders, Anton Beckman a voulu assumer à la fois sa musique et ses mots, avec simplicité et efficacité. Après tout, Qui a dit qu’une profession de foi humaniste ne pouvait pas être funky ? Il distille ainsi un rock punchy et puissant, uniquement accompagné d’une batterie et de sa guitare, pour vous faire groover jusqu’au bout de la nuit. Preuve s’il en est qu’on peut faire de l’émotion sans concession !

5 Rue de la Réunion La Raskette

Brest 29200 Finistère Bretagne



