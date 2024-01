Dock Party #2 -Boboss Sound X An-tho 5 Rue de la Réunion Brest, samedi 24 février 2024.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 22:00:00

fin : 2024-02-24 03:00:00

Après le succès de la Dock Party #1 @ La Raskette, le Boboss Sound System vous donne RDV le samedi 24 Février pour danser jusqu’à 3h du matin !

Pour l’occasion il conviera Dj AN-THO qui viendra vous proposer un mix dancehall, shatta, afro, hip hop et plus encore!

Ambiance chaleureuse et grosses sélections au programme, ca va être le sur les docks!!!

BOBOSS SOUND SYSTEM

Reggae Music since 2008

Le Boboss Sound System est un collectif de djs ou selectas spécialisé dans le reggae sous toutes ses formes et collectionneur de vinyles depuis plus de 20ans !

Plus de 300 soirées ont été organisées depuis 2008 avec des premières parties d’artistes tels que Black Uhuru, Jonnhy Clarke, Abyssinians, Turbulence, Tonton David, Nuttea, Neg’Marrons, Joseph Cotton, Irie Ites, Soul Stereo et bien plus encore…

Le Boboss Sound System possède une sono artisanale conçue pour le reggae de 8000watts, disponible pour sonoriser vos bars, salles de spectacles, festivals, soirées en extérieur ou privées !

5 Rue de la Réunion La Raskette

Brest 29200 Finistère Bretagne



