Folk Up – Concert Folk 5 Rue de la Réunion Brest, vendredi 16 février 2024.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 22:00:00

fin : 2024-02-16

A l’heure où tout s’accélère, imaginez arrêter le temps pour vivre un moment de partage authentique autour de musiciens passionnés, entremêlant leurs voix au son de la guitare acoustique. Après-midi festif, apéritif cosy ou soirée endiablée, imaginez un groupe qui s’adapte à vos envies pour créer avec vous un refuge chaleureux qu’on n’a plus envie de quitter, chantant en chœur un verre à la main. Le Folk Up Duo, c’est nous un couple de musiciens du Perche dont la complicité et la joie de vivre contaminent l’espace. Entre harmonies vocales délicates et envolées folk, ils s’attaquent à un répertoire de reprises de chansons à voix en alliant maîtrise professionnelle, simplicité et émotion. Norah Jones, Pixies, Cranberries, Amy Winehouse, mais aussi Janis Joplin, Patti Smith, Ottis Redding… il y en a pour tous les goûts et toutes les générations !

.

5 Rue de la Réunion La Raskette

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-29 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole