Rain Check- Concert Folk 5 Rue de la Réunion Brest, vendredi 16 février 2024.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 22:00:00

fin : 2024-02-16

Rain Check, ce sont trois songwriters multi-instrumentistes explorant les nuances de la Folk. Un univers singulier où guitares, claviers, basse et percussions se mettent au service d’harmonies vocales envoutantes et de mélodies aériennes chargées d’émotions, se muant tantôt en envolées électriques, ou en groove entraînant. Riches de leurs parcours respectifs, les musiciens Raphaël Gouvy (Koto), Brendan De Roeck (Bobby & Sue) et Damien Gadonna (The Red Goes black) ne s’interdisent aucune digression aux confins du jazz, de la pop, de la soul et du rock. 2 ans et plus de 50 concerts après la sortie de leur 1er album en duo, Rain Check est heureux d’accueillir un troisième musicien pour enrichir et étoffer encore son univers musical.

5 Rue de la Réunion La Raskette

Brest 29200 Finistère Bretagne



