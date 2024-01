Ducky Jim Trio- Concert Rockabilly 5 Rue de la Réunion Brest, vendredi 9 février 2024.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 22:00:00

fin : 2024-02-09

Ducky Jim Trio, avec Roselyne à la contrebasse, Sad à la Batterie et Ducky Jim à la guitare électrique, acoustique et au chant, propose un répertoire Rock’n roll 50’s & Rockabilly. Formé à l’automne 2007, le groupe donne son premier concert en Août 2008 et a fêté ses 10 ans de concerts en aout 2018. Ducky Jim Trio a d’ores et déjà auto-produit sept albums. Les amateurs de musique et de danse Rock’n Roll seront séduits par cette formation. Préparez vous à replonger dans les années cinquante ! Un répertoire rendant hommage à Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, Warren Smith et beaucoup d’autres chanteurs de cette époque.

5 Rue de la Réunion La Raskette

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-29 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole