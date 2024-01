Frederiffs – Concert Variété 5 Rue de la Réunion Brest, vendredi 2 février 2024.

Brest Finistère

Début : 2024-02-02 22:00:00

L’aventure commence en Nouvelle-Calédonie en 2009, d’une rencontre lors d’un « boeuf » dans un bar de Nouméa. Le contact est bien passé et les 8000 spectateurs (d’après le groupe, 25 d’après la police) sont repartis ravis. Quelques 500 concerts plus tard, on retrouve FREDERIFFS (ex FROG) toujours débordants d’énergie, avec toujours le même plaisir à voyager, rencontrer, échanger, rire et… exciter le public. De Nouméa à Brest en passant par Toulouse, chaque musicien apporte son influence (de La Rue Kétanou, les Croquants, les Ogres de Barback, en passant par Elvis Presley ou Chuck Berry, Renaud, Matmatah, Soldat Louis ou encore l’As de Trèfle et les Cowboys Fringants) Résultat : Un répertoire de chanson française festive, où les mots sont pesés, portés par un mélange métissé de rock, manouche, ska, reggae, musique latine ou celtique. Et parce que faire la fête c’est bien, mais pouvoir écouter une chanson à tête reposée c’est pas mal non plus pour en saisir les subtilités, un premier album : Je cherche est sorti en janvier 2012 (nominé aux Flèches de la musique 2012 , catégorie Pop/Rock) Il est donc maintenant possible de réviser à la maison, pour venir ensuite vérifier le vieil adage Plus on est de fous à chanter, plus on rit !!

5 Rue de la Réunion La Raskette

Brest 29200 Finistère Bretagne



