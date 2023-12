Soirée de la Saint-Sylvestre 5 Rue de la Réunion Brest, 31 décembre 2023, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 04:00:00

.

La team Raskette a voulu cette année vous proposer un tout nouveau format pour cette belle soirée de la Saint Sylvestre ! Fini les repas formels assis à table, place au cocktail dinatoire, pour pouvoir vous déhancher entre chaque tournée de petits fours…

– Chronologie de la soirée…

20h : Début du cocktail VIP ! Entrée reservée aux heureux détenteurs d’un billet uniquement

22h : Préchauffage de la piste de décollage du dansefloor !

23:59 : Le compte-à-rebours est lancé, les cotillons en place, les coupes sont pleines… et le duo @Stivi & @Trecx est chaud bouillant derrière les platines pour vous offrir un Dj Set digne d’un Nouvel An à la bonne Raskette !

00h : Ouverture des portes au reste de la clientèle (après le compte-à-rebours) pour le reste de la night ! C’est aussi l’heure de fin du forfait « Open Bar »

3h30 : C’est là le moment de notre traditionnelle Soupe à l’oignon du Nouvel An (la meilleure à ce qu’il se dit…) Distribution gratuite et à volonté pour réchauffer les coeurs !

4h : C’est fini ! Vous rentrez faire dodo (ou pas!) pendant que le staff boit un coup en faisant le ménage !

Préparez-vous à une farandole de gourmandises, sous la forme d’un buffet dînatoire en libre service. Evidemment saumon, foie gras, St Jacques et plateau de fromages seront au programme pour sublimer ce buffet… sans oublier les viandard(e)s ! Vous découvrirez une déclinaison de 15 pièces salées et sucrées, le tout fait maison bien entendu … En plus et rien que pour vous, nos cuistots ont carte blanche pour accompagner ce buffet de pâtisseries, sucreries et autres gourmandises qui ravieront vos papilles et vous donneront toute la force necessaire pour tenir la piste jusqu’à la fermeture !

Open Bar…

Votre forfait Open Bar vous permet de commander des boissons en illimité jusqu’à minuit ! Valable sur toutes les bières pressions (Coreff et Poem bio) Les vins au verre (blanc, rosé et rouge) et la coupe pétillante ! Cette option est à prendre en supplément de votre billet (+30€)

Important : Il ne sera plus possible de prendre cette option le soir même.

.

5 Rue de la Réunion La Raskette

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole