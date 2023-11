Marché de Noël 5 rue de la République Estivareilles, 10 décembre 2023, Estivareilles.

Estivareilles,Allier

Arrivée du Père Noël à 11h et à 16h..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

5 rue de la République Salle Polyvalente

Estivareilles 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Arrival of Santa Claus at 11am and 4pm.

Papá Noel llega a las 11 y a las 16 horas.

Ankunft des Weihnachtsmanns um 11 Uhr und um 16 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-13 par OTI Vallée du Coeur de France