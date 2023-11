Massage parent-enfant 5, Rue de la République Chantelle, 17 décembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Trois binômes maximum, enfant de 5 à 12 ans, accompagné d’un parent. Un moment de pause et de détente qui propose de partager un temps de complicité privilégié..

2023-12-17 14:30:00 fin : 2023-12-17 16:00:00. .

5, Rue de la République Association Babayaga, Hôtel de la poste et des voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Three pairs maximum, children aged 5 to 12, accompanied by a parent. A moment of pause and relaxation to share a special bonding time.

Un máximo de tres parejas de niños de 5 a 12 años, acompañados por uno de sus padres. Una escapada relajante donde compartir un momento especial de complicidad.

Maximal drei Paare, Kinder zwischen 5 und 12 Jahren, in Begleitung eines Elternteils. Ein Moment der Pause und Entspannung, der vorschlägt, eine besondere Zeit der Zweisamkeit zu teilen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme Val de Sioule