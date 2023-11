Spectacle jeune public 5, Rue de la République Chantelle, 17 décembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

» Celle qui dit qu’elle a perdu son nom » par la Cie ChienMangeChien. Balde onirique et surréaliste à partir de 6 ans..

2023-12-17 15:30:00 fin : 2023-12-17 . .

5, Rue de la République Babayaga, Hôtel de la poste et des voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« Celle qui dit qu’elle a perdu son nom » by Cie ChienMangeChien. A dreamlike, surreal ballad for ages 6 and up.

« Celle qui dit qu’elle a perdu son nom » de la Cie ChienMangeChien. Una balada onírica y surrealista para mayores de 6 años.

« Celle qui dit qu’elle a perdu son nom » (Die, die sagt, dass sie ihren Namen verloren hat) von der Cie ChienMangeChien. Traumhafte und surrealistische Ballade für Kinder ab 6 Jahren.

