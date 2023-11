Soirée scène ouverte/soupe 5, Rue de la République Chantelle, 16 décembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Un bon bol de soupe et des rythmiques à jouer ; venez participer à ces premières soirées scène ouverte !.

2023-12-16 18:30:00 fin : 2023-12-16 . .

5, Rue de la République Babayaga, Hôtel de la poste et des voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A good bowl of soup and some rhythms to play; come and take part in these first open stage evenings!

Un buen plato de sopa y algunos ritmos para tocar; ¡ven y participa en estas primeras veladas de escenario abierto!

Eine gute Schüssel Suppe und Rhythmen zum Spielen; komm und mach mit bei diesen ersten Abenden der offenen Bühne!

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme Val de Sioule