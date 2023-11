Initiation approche réflexologie palmaire 5, Rue de la République Chantelle, 3 décembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Prévoir : stylo, bloc-notes, sourire et bonne humeur..

2023-12-03 14:30:00 fin : 2023-12-03 . .

5, Rue de la République Association Babayaga, Hôtel de la poste et des voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Please bring: pen, notepad, a smile and a good mood.

No olvides: bolígrafo, bloc de notas, una sonrisa y buen humor.

Mitzubringen sind: Stift, Notizblock, ein Lächeln und gute Laune.

