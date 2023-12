Dégustation de vins naturels + vente de courges 5 Rue de la République Chantelle, 1 décembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Vigneron de Taxat Senat, viendra faire déguster ses vins naturels conduits en biodynamie. + vente courges.

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

5 Rue de la République Babayaga, Hôtel de la Poste

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Winemaker from Taxat Senat, will be on hand to offer tastings of his natural biodynamic wines. + gourd sale

Enólogo de Taxat Senat, ofrecerá degustaciones de sus vinos biodinámicos naturales. + venta de calabaza

Winzer aus Taxat Senat, wird zur Verkostung seiner natürlichen, biodynamisch geführten Weine kommen. + Verkauf von Kürbissen

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de tourisme Val de Sioule