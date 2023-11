Initiation logiciel Canva 5, Rue de la République Chantelle, 25 novembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Initiation à destination des associations. Prévoir un ordinateurs et avoir un compte Canva.

Inscription et information auprès du Centre Social La Magic..

2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

5, Rue de la République Association Babayaga, Hôtel de la poste et des voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Initiation for associations. Bring your own computer and a Canva account.

Registration and information from Centre Social La Magic.

Iniciación para asociaciones. Necesitarás un ordenador y una cuenta Canva.

Inscripción e información en el Centre Social La Magic.

Eine Einführung für Vereine. Einen Computer und ein Canva-Konto vorsehen.

Anmeldung und Informationen beim Centre Social La Magic.

