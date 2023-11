Atelier vannerie 5, Rue de la République Chantelle, 18 novembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Fabrication d’un panier sur arceaux. Un peu de matériel sera demandé, fil de fer, colle à bois, sécateur, opinel .. Vous aurez toutes les informations lors du premier atelier. Le but : pouvoir réaliser un panier chez soi..

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-12-16 12:00:00. .

5, Rue de la République Association Babayaga, Hôtel de la poste et des voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Make a basket on hoops. You’ll need to bring your own materials, such as wire, wood glue, pruning shears and an opinel. You’ll get all the information you need at the first workshop. The aim: to be able to make a basket at home.

Hacer una cesta sobre aros. Necesitarás algunos materiales, como alambre, cola para madera, tijeras de podar y un opinel. Recibirás toda la información necesaria en el primer taller. El objetivo: poder hacer una cesta en casa.

Herstellung eines Korbes auf Bügeln. Es wird ein wenig Material benötigt: Draht, Holzleim, Gartenschere, Opinel … Alle Informationen dazu erhalten Sie im ersten Workshop. Das Ziel: einen Korb zu Hause herstellen zu können.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme Val de Sioule