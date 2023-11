Créativité » Confiance en soi et (ré)orientation » 5, Rue de la République Chantelle, 18 novembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Un cycle de 3 ateliers pour découvrir tes ressources, ouvrir ton champ des possibles pour ta vie pro, découvrir les clés pour oser sa vie et déployer sa créativité..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

5, Rue de la République Association Babayaga, Hôtel de la poste et des voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A cycle of 3 workshops to discover your resources, open up your field of possibilities for your professional life, discover the keys to daring your life and deploying your creativity.

Una serie de 3 talleres para descubrir tus recursos, abrir las posibilidades de tu vida profesional, descubrir las claves para atreverte con tu vida y desplegar tu creatividad.

Ein Zyklus von drei Workshops, um deine Ressourcen zu entdecken, deine Möglichkeiten für dein Berufsleben zu erweitern, die Schlüssel zu entdecken, um dein Leben zu wagen und deine Kreativität zu entfalten.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme Val de Sioule