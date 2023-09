Construction participative d’un sapin de Noël 5 rue de la République Chantelle, 20 octobre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Venez accompagner Bernard, bénévole de l’association, dans la construction du sapin de Noël de Baba Yaga. Ouvert à tous (enfants accompagnés de leurs parents)..

2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 . .

5 rue de la République Baba Yaga hôtel de La Poste et des Voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Join association volunteer Bernard as he builds Baba Yaga’s Christmas tree. Open to all (children and parents).

Acompaña a Bernard, voluntario de la asociación, en la construcción del árbol de Navidad de Baba Yaga. Abierto a todos (niños y padres).

Begleiten Sie Bernard, einen Freiwilligen des Vereins, beim Bau des Weihnachtsbaums von Baba Yaga. Offen für alle (Kinder in Begleitung ihrer Eltern).

Mise à jour le 2023-09-28