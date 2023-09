Concert Rap 5 rue de la République Chantelle, 20 octobre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

L’Albatros, influencé par la poésie de Gaël Faye, de Georges Brassens et d’Orelsan ; L’Albatros nous emmène avec lui dans ses voyages introspectifs et ses questionnements sociétaux sur des sujets tels que l’école, l’amour et la guillotine..

2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 . .

5 rue de la République Baba Yaga hôtel de La Poste et des Voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Influenced by the poetry of Gaël Faye, Georges Brassens and Orelsan, L’Albatros takes us along on his introspective journeys and societal questioning on subjects such as school, love and the guillotine.

Influenciado por la poesía de Gaël Faye, Georges Brassens y Orelsan, L’Albatros nos lleva a un viaje de introspección y cuestionamiento social sobre temas como la escuela, el amor y la guillotina.

L’Albatros, beeinflusst von der Poesie von Gaël Faye, Georges Brassens und Orelsan; L’Albatros nimmt uns mit auf seine introspektiven Reisen und seine gesellschaftlichen Fragestellungen zu Themen wie Schule, Liebe und Guillotine.

