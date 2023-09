Spectacle lecture 5 rue de la République Chantelle, 7 octobre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

La lueur et la fumée, par La Compagnie Quand Les pierres parlent.

Textes tirés du Spleen de Paris de Charles Baudelaire..

2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . .

5 rue de la République Baba Yaga hôtel de La Poste et des Voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



La lueur et la fumée, by La Compagnie Quand Les pierres parlent.

Texts from Charles Baudelaire’s Spleen de Paris.

La lueur et la fumée, de La Compagnie Quand Les pierres parlent.

Textos de Spleen de Paris de Charles Baudelaire.

La lueur et la fumée, von La Compagnie Quand Les pierres parlent.

Texte aus Charles Baudelaires « Spleen de Paris ».

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme Val de Sioule