Venez tester votre terre 5, Rue de la République Chantelle, 7 octobre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Prévoir ses plantations en fonction du type de sol. Chaque sol est différent et le connaître peut aider à bien choisir ses végétaux. Apporter un échantillon de votre terre. Venir avec un bocal en verre avec couvercle + 1kg de votre terre de jardin..

2023-10-07 16:30:00 fin : 2023-10-07 18:30:00. .

5, Rue de la République Baba Yaga – Hôtel de la poste et des voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Planting according to soil type. Every soil is different, and knowing it can help you choose the right plants. Bring a sample of your soil. Bring a glass jar with lid + 1kg of your garden soil.

Planifica tu plantación en función del tipo de suelo. Cada suelo es diferente, y saberlo puede ayudarte a elegir las plantas adecuadas. Traiga una muestra de su tierra. Traiga un tarro de cristal con tapa + 1 kg de tierra de su jardín.

Planen Sie Ihre Bepflanzung je nach Bodenart. Jeder Boden ist anders und ihn zu kennen, kann bei der Auswahl der richtigen Pflanzen helfen. Bringen Sie eine Probe Ihrer Erde mit. Bringen Sie ein Glasgefäß mit Deckel + 1 kg Ihrer Gartenerde mit.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme Val de Sioule